Перша леді в День державного прапора висловила свої думки. За її словами, жовто-блакитний стяг за кордоном – це символ підтримки України, а прапор вдома – це символ гордості за воїнів та людей.
Цікаво Володимир Зеленський одягнув оригінальну вишиванку від бренду Etnodim
У цей день Олена Зеленська показала свій святковий лук. Зауважимо, що одяг від українських брендів.
Дружина президента постала на фото у білій вишиванці з чорними квітами (від Gaptuvalnya). Свій образ перша леді доповнила намистом з перлинами, золотим кулоном та золотий тризубом. Волосся Олена зібрала у пучок та зробила легкий макіяж.
Олена Зеленська в День прапора України / Фото з її інстаграму
Представники бренду Gaptuvalnya розповіли про свою вишиванку. Виявляється сорочка з традиційною вишивкою Рожа натхнена орнаментами старовинних вишиванок. Відомо, що коштує така 9500 гривень.
"Рожа (або троянда) – оберіг духовного коріння людини. Ми перенесли традиційний орнамент в сучасність, зберігаючи вірність етнічній спадщині", – пояснили там.
Олена Зеленська любить вишиванки
- Дружина президента не вперше одягає вишиванку бренду Gaptuvalnya. Під час робочого візиту до Ізраїля у червні перша леді продемонструвала їхню білу вишиванку. Поєднала вона її з чорними класичними штанами та бежевими туфлями-човниками.
- Одного разу Олена Зеленська одягала розкішну чорну сукню із золотою вишивкою на рукавах від цього ж бренду. Вона була прикрашена орнаментом "Гранатова лоза".
- Іншу вишиванку Зеленська обрала на саміт НАТО у Вільнюсі. Кремова вишиванка була вишита вручну чорними нитками (від українського бренду GUNIA Project). Зроблена вона була у традиціях борщівської вишиванки.
- Раніше перша леді постала у вишиванці молочного кольору в Кореї. Вишиванка мала об'ємні руками, а образ Зеленська доповнила класичними штанами чорного кольору та поясом.