Олена Зеленська вразила бездоганним образом у смарагдовому жакеті: фото

Перша леді України Олена Зеленська відвідала нову ділову зустріч в межах ініціативи "Без бар'єрів". Вона продемонструвала елегантний образ у смарагдовому жакеті.

Дружина президента Олена Зеленська зустрілася з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, головами ОДА Черкаської, Донецької та Вінницької областей і мерами Вінниці та Маріуполя. Вони підписали Меморандум про розвиток безбар’єрної архітектури в Україні та поділилися планами.

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Перша леді України продовжує працювати над ініціативою "Без бар’єрів". Зараз проєкт перетворюється на масштабний рух, який підтримують не лише окремі люди, але цілі міста та області. Олена Зеленська обговорювала плани задля подолання будь-яких обмежень, недискримінації та забезпечення рівних прав і можливостей для усіх українців.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Образ Олени Зеленської

На офіційному заході перша леді вкотре вразила стильним та елегантним look. Цього разу вона обрала класичну блузку молочного кольору. Її Олена Зеленська поєднала із смарагдовим жакетом, що вдало підкреслював жіночність.

Перша леді зробила лаконічну зачіску, зібравши волосся в низький пучок та випустивши невеличкий чубчик. На обличчі дружина президента зробила стриманий макіяж з акцентом на очах. Оскільки ділова зустріч проходила з дотриманням усіх карантинних норм, Олена Зеленська одягнула захисну маску.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Елегантні образи Олени Зеленської