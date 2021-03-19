Первая леди Украины Елена Зеленская посетила новую деловую встречу в рамках инициативы "Без барьеров". Она продемонстрировала элегантный образ в изумрудном жакете.

Жена президента Елена Зеленская встретилась с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым, председателями ОГА Черкасской, Донецкой и Винницкой областей и мэрами Винницы и Мариуполя. Они подписали Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры в Украине и поделились планами.

К слову Василиса Фролова сравнила себя до и после родов: яркое фото

Первая леди Украины продолжает работать над инициативой "Без барьеров". Сейчас проект превращается в масштабное движение, которое поддерживают не только отдельные люди, но целые города и области. Елена Зеленская обсуждала планы для преодоления любых ограничений, недискриминации и обеспечения равных прав и возможностей для всех украинцев.

Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Образ Елены Зеленской

На официальном мероприятии первая леди в очередной раз поразила стильным и элегантным look. На этот раз она выбрала классическую блузку молочного цвета. Ее Елена Зеленская соединила с изумрудным жакетом, удачно подчеркивающим женственность.

Первая леди сделала лаконичную прическу, собрав волосы в низкий пучок и выпустив небольшую челку. На лице супруга президента сделала сдержанный макияж с акцентом на глазах. Поскольку деловая встреча проходила с соблюдением всех карантинных норм, Елена Зеленская надела защитную маску.

Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Элегантные образы Елены Зеленской