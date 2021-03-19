Елена Зеленская поразила безупречным образом в изумрудном жакете: фото
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила новую деловую встречу в рамках инициативы "Без барьеров". Она продемонстрировала элегантный образ в изумрудном жакете.
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Жена президента Елена Зеленская встретилась с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым, председателями ОГА Черкасской, Донецкой и Винницкой областей и мэрами Винницы и Мариуполя. Они подписали Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры в Украине и поделились планами.
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Первая леди Украины продолжает работать над инициативой "Без барьеров". Сейчас проект превращается в масштабное движение, которое поддерживают не только отдельные люди, но целые города и области. Елена Зеленская обсуждала планы для преодоления любых ограничений, недискриминации и обеспечения равных прав и возможностей для всех украинцев.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Образ Елены Зеленской
На официальном мероприятии первая леди в очередной раз поразила стильным и элегантным look. На этот раз она выбрала классическую блузку молочного цвета. Ее Елена Зеленская соединила с изумрудным жакетом, удачно подчеркивающим женственность.
Первая леди сделала лаконичную прическу, собрав волосы в низкий пучок и выпустив небольшую челку. На лице супруга президента сделала сдержанный макияж с акцентом на глазах. Поскольку деловая встреча проходила с соблюдением всех карантинных норм, Елена Зеленская надела защитную маску.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Элегантные образы Елены Зеленской
- Для встречи с президентом Литвы первая леди выбрала пальто винного цвета;
- На форуме "Украина 30" Елена Зеленская покорила публику элегантным аутфитом;
- Во время делового выхода жена президента продемонстрировала стильный образ.
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