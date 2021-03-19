Українська телеведуча Василіса Фролова поділилась з прихильниками оригінальним кадром. Зірка вирішила порівняти себе до та після пологів, тому сфотографувалась з округлим животом та з малятком на руках.

Відома українська телеведуча Василіса Фролова після того, як вперше стала мамою, однаково часто ділиться милими фото з малюком. Цього разу вона порівняла свій вигляд до та після пологів.

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Нове фото Василіси Фролової

Телеведуча зробила оригінальний фотоколаж з двох знімків, які зробила у себе вдома. Вона позувала перед дзеркалом у яскравому піжамному костюмі з клітчастим принтом. Зірка зібрала волосся в охайний пучок та мило усміхалась на камеру на обох фото. Василіса не наносила макіяж, тому продемонструвала натуральну красу.

На одному кадрі Фролова оголила великий вагітний живіт. Ймовірно, це фото вона зробила в останні дні перед пологами. А вже на другому телеведуча постала з маленьким сином на руках. Нагадаємо, що малюка вона назвала Родіоном. Таке порівняння підкорило фанів Василіси.



Василіса Фролова: до та після пологів / Фото з інстаграму Василіси Фролової

Прихильників зачарувала світлина телезірки. Вони поділились враженнями в коментарях під дописом: