У четвер, 18 березня, президент Литви Ґітанас Наусєда вперше прибув в Україну з офіційним візитом. У Маріїнському палаці його з дружиною зустрів Володимир Зеленський з Оленою Зеленською. Для церемонії перша леді обрала елегантний образ винного кольору.

Глава Литви Ґітанас Наусєда разом з дружиною Діаною Науседіене прибув в Україну для зміцнення двосторонніх відносин та участі у Всеукраїнському форумі "Україна 30". В аеропорту "Бориспіль" політика зустріли з хлібом – сіллю, а біля Маріїнського палацу на нього чекало президентське подружжя. Для офіційної церемонії зустрічі перша леді України Олена Зеленська обрала бездоганний образ.

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Образ Олени Зеленської на зустрічі з президентом Литви

Дружина Володимира Зеленського вкотре вразила вишуканим стилем на офіційному заході. Для зустрічі з президентом Литви вона обрала двобортне пальто улюбленого винного кольору з широким лацканом і накладними кишенями. Верхній одяг прямого крою перша леді довершила широким коричневим поясом з золотою пряжкою, який підкреслив талію. Класичне пальто вона поєднала з чорними туфлями на невисоких підборах з гострим носком.



Олена Зеленська на зустрічі з президентом Литви / Фото ОП



Олена Зеленська на зустрічі з президентом Литви / Фото ОП



Олена Зеленська на зустрічі з президентом Литви / Фото ОП

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Після урочистої церемонії з гімнами обох країн відбулася зустріч Володимира Зеленського та Ґітанаса Наусєди у вузькому колі. У будівлі Маріїнського палацу Олена Зеленська продемонструвала елегантну сукню-футляр того ж винного кольору, вигідно показавши струнку фігуру. Під неї перша леді одягла тонкий пояс в тон.

Зеленська вклала волосся у вишукану зачіску з легкими локонами та нанесла макіяж з акцентом на очі. Вона обрала з аксесуарів лаконічний золотий ланцюжок та круглі сережки, а обличчя, відповідно до карантинних норм, приховала за чорною захисною маскою.



Олена Зеленська на зустрічі з президентом Литви / Фото ОП



Олена Зеленська на зустрічі з президентом Литви / Фото ОП Олена Зеленська на зустрічі з президентом Литви / Фото ОП