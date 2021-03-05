Перша леді України Олена Зеленська відвідала зустріч Міністерства соціальної політики, де представили проєкт для людей з порушеннями слуху. Дружина президента вразила елегантним образом у сірому костюмі.

Олена Зеленська днями відвідала зустріч Міністерства соціальної політики України у співпраці з ГО "Громадський рух "Соціальна єдність". На діловому засіданні пілотували проєкт "Почуй мене".

До слова Олена Зеленська обрала для засідання діловий образ: фото в жакеті та з розкішною укладкою

Перша леді повідомила, що мета проєкту – дати можливість людям з порушеннями слуху, яких в Україні близько двох мільйонів, зручно звертатися по послуги до органів державної влади. Дружина президента стала свідком тестового дзвінка із сурдоперекладом.

Це важливий крок у напрямку розбудови безбар’єрності. Бо дає змогу щонайменше 400 тисячам людей в Україні, які спілкуються жестовою мовою, отримувати необхідні державні послуги,

– інформувала Зеленська.

Образ Олени Зеленської

Для чергової ділової зустрічі дружина президента обрала відповідне вбрання. Зазвичай перша леді з'являється на публіці в елегантному костюмі – це засідання не стало винятком. Олена Зеленська постала в білій блузці та темно-сірому костюмі. Стильний аутфіт вона вдало доповнила лаконічними сережками.

Перша леді зробила вишукану зачіску, уклавши волосся ніжними локонами, що робили образ більш жіночним. На обличчі Олени Зеленської красувався гарний макіяж. Дружина президента підкреслила очі коричневими тінями й стрілками, а губи нафарбувала коричневою матовою помадою.

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