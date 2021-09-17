Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами української збірної, які стали чемпіонами та призерами XVI літніх Паралімпійських ігор 2020 у Токіо. На зустрічі він також надав звання Героя України плавцю Максиму Крипаку.
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Урочистий захід відбувся на НСК "Олімпійському". На обличчях наших спортсменів сяяли усмішки. Вони справді варті найбільших нагород, адже для багатьох є прикладом мужності та незламності.
Образ Олени Зеленської
Дружина президента приїхала на зустріч у яскравому вбранні. Олена постала перед спортсменами та іншою публікою в сукні довжини міді помаранчевого кольору. На грудях вбрання прикрашали декоративні ґудзики. Талію Зеленської підкреслив коричневий ремінь.
Такий look вона поєднала з туфлями-човниками в тон ременя на високих підборах. Волосся вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Особливого шарму додали лаконічні золоті сережки.
Володимир та Олена Зеленські на зустрічі з паралімпійцями / Фото з інстаграму фан-клубу першої леді
Попередні виходи першої леді України
- На урочистостях до 30-річчя Національного олімпійського комітету України Олена позувала в чорному костюмі у класичному стилі.
- Зеленська у темно-синьому костюмі відкрила Форум молодих лідерів на Ялтинській європейській стратегії.
- На відкриття "Українського дому" у Вашингтоні дружина президента приїжджала у білому костюмі.