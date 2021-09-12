Поцілунок Володимира та Олени Зеленських

Новий вихід президентського подружжя викликав шквал обговорення. Усе тому, що пара, яка ніколи не демонструє почуття на публіці, врешті-решт проявила ніжність і любов одне до одного. Сталось це на святковому концерті в національному палаці мистецтв "Україна".

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Коли у залі заграла пісня Kiss Me, камери спрямували на Володимира та Олену Зеленських. На величезному екрані на сцені їх показали у рамці у формі серця. Не довго думаючи, президент взяв ситуацію у свої руки та поцілував дружину. Ініціаторкою другого романтичного поцілунку стала перша леді.

Ніжності президентського подружжя розчулили не лише публіку в залі, а й користувачів інстаграму:

"Люблю цю президентську парочку";

"Ні, ну це просто моя зупиночка";

"Ви прекрасні";

"Краса і гордість".

Образ Олени Зеленської на публічному заході

Для появи на урочистостях до 30-річчя Національного олімпійського комітету України перша леді обрала чорний костюм у класичному стилі – штани прямого крою та подовжений жакет. Саме він і став головною деталлю її образу, адже замість звичного лацкана на ньому хвилястий виріз у зоні декольте.

Під приталений верх Олена Зеленська одягла топ нюдового кольору, а фінальним елементом look стали босоніжки на підборах. Волосся вона вклала в елеганті локони й підібрала мінімалістичні аксесуари.

Подружжя Зеленських на публічному заході / Фото Офіс Президента

Олена Зеленська на публічному заході / Фото Офіс Президента