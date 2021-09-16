У Києві триває Український Жіночий Конгрес. Серед спікерів, які виступають цього року, є й дружина президента – Олена Зеленська.

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Елегантний образ Зеленської

Для нового виходу перша леді України обрала елегантне осіннє вбрання. Зеленська постала перед публікою у костюмі молочного кольору, що складався з подовженого піджака, блузки та штанів. Поєднала таке вбрання зі взуттям на підборах.

Волосся Олена акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках. У вухах першої леді красувалися лаконічні сережки.



Олена Зеленська на Українському Жіночому Конгресі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська на Українському Жіночому Конгресі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська на Українському Жіночому Конгресі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська на Українському Жіночому Конгресі / Фото з інстаграму першої леді

Текст публікації Олени Зеленської:

Події, на яких зустрічаєш, бачиш і чуєш своїх однодумців, людей, котрі живуть з тобою однією мрією, надихають мене найбільше. Однією з таких є V Український жіночий конгрес.



Символічно, що мій виступ відбувся на цьому майданчику, де два роки тому пролунав заклик про приєднання України до "Партнерства Біарриц".



Уже рік Україна є його учасницею, і сьогодні ми ділимося конкретними результатами нашої роботи в усіх п'яти сферах партнерства:

розвиток безбар'єрного простору;

навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків;

запобігання насильству;

зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків;

створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

Сильні жінки-лідерки запалюють, і їм не потрібно через тиск доводити впевненість у своїх силах. Впевненим достатньо діалогу. Український жіночий конгрес уже не перший рік стверджує ефективність діалогу в розбудові рівноправного українського суспільства.