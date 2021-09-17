Владимир Зеленский встретился со спортсменами украинской сборной, которые стали чемпионами и призерами XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. На встрече он также присвоил звание Героя Украины пловцу Максиму Крипаку.

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Торжественное мероприятие состоялось на НСК "Олимпийском". На лицах наших спортсменов сияли улыбки. Они действительно достойны самых больших наград, ведь для многих являются примером мужества и несокрушимости.

Образ Елены Зеленской

Жена президента приехала на встречу в ярком наряде. Елена предстала перед спортсменами и другой публикой в платье длины миди оранжевого цвета. На груди наряд украшали декоративные пуговицы. Талию Зеленской подчеркнул коричневый ремень.

Такой look она соединила с туфлями-лодочками в тон ремню на высоком каблуке. Волосы уложила в фирменную прическу, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Особого шарма добавили лаконичные золотые серьги.

Владимир и Елена Зеленские на встрече с паралимпийцами / Фото из инстаграма фан-клуба первой леди

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