Дружина президента України Олена Зеленська з’явилась на черговому світському заході. Вона продемонструвала стильний, але лаконічний образ.

Дивіться також Олена Зеленська прикрасила обкладинку українського Elle

Олена Зеленська відкрила Форум молодих лідерів у межах конференції – Ялтинська європейська стратегія. Там перша леді зустрілась з молодим поколінням.

Без молоді не може розвиватися й існувати країна. Молодь України – це кисень, яким вона дихає. Без молоді життя країни зупиняється,

– підкреслила Зеленська.

Дружина президента виступила на форумі в стриманому стильному образі. Вона постала у класичному синьому костюмі, що складався зі штанів та жакета. До комплекту Олена Зеленська одягнула молочну блузку.

Таке вбрання перша леді поєднала з чорними лакованими туфлями на невисоких підборах. Образ доповнювали перлинні сережки-підвіски.

Особливою деталлю look стала трендова зачіска Олени Зеленської. Вона зачесала волосся назад, закріпивши пасма по боках. На обличчі дружини президента красувався макіяж. Візажисти підкреслили очі Зеленської тінями, а губи – нюдовою помадою.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Перед цим Олена Зеленська разом з чоловіком завітала до США та здійснила кілька виходів:

Перша леді відвідала музей в Каліфорнії у темному костюмі та зі стильною брошкою.

Для зустрічі з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманіття та рівних можливостей дружина президента обрала костюм сіро-зеленого кольору.

Олена Зеленська урочисто відкрила "Український дім" у Вашингтоні у білій спідниці та піджаку.

Текст публікації Олени Зеленської

Без молоді не може розвиватися й існувати країна. Молодь України – це кисень, яким вона дихає. Без молоді життя країни зупиняється.

Сьогодні мені пощастило відкривати Форум молодих лідерів на щорічній Ялтинській європейській стратегії (YES). Там я зустрілася з молодим поколінням амбітних і небайдужих до України людей. Форуми такого масштабу для них – це дні потужних знань і зустрічей, що надихають.

Рада була стати частиною події та виступити на майданчику, де новим поколінням надають можливості для творення майбутніх змін.