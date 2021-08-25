Олена Зеленська відвідала концерт Андреа Бочеллі: стильні фото у чорному костюмі
Джерело:інстаграм Володимира Зеленського
Перша леді та президент України Олена і Володимир Зеленські прийшли на концерт Андреа Бочеллі в Києві. Для заходу перша леді обрала чорний костюм від українського дизайнера.
До Дня Незалежності 24 серпня в Києві відбувалося безліч святкових заходів. Одним з таких був концерт легендарного Андреа Бочеллі.
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На виступ італійського співака у Маріїнському парку завітали громадські діячі, українські зірки та президентське подружжя Володимира та Олени Зеленських. Концерт під назвою "Голос моєї душі" пройшов на підтримку створення Центру сучасного мистецтва в Україні.
Образ Олени Зеленської
На заході перша леді України мала по-особливому вишуканий вигляд. Вона обрала стильний чорний смокінг. Костюм складався з жакета з червоною підкладкою, лацканами й невеликими розрізами на руках, а також штанів зі схожими розрізами.
Олена Зеленська доповнила комплект чорним корсетом з вишивкою. Цікаво, що одяг для дружини президента спеціально створив український дизайнер Іван Фролов (Frolov).
Перша леді поєднала вбрання з босоніжками на високих підборах у тон, а також елегантними сережками й тонким браслетом від Guzema Jewelry.
Олена Зеленська вирівняла та розпустила волосся, заклавши пасма з одного боку за вухо. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Дружина президента підкреслила очі стрілками, а губи нафарбувала червоною помадою.
Володимир та Олена Зеленські / Фото з інстаграму Володимира Зеленського
Володимир та Олена Зеленські / Фото з інстаграму Володимира Зеленського
Олена Зеленська / Фото з інстаграм-сторіз Івана Фролова
Останні образи Олени Зеленської
- На святковий парад до Дня Незалежності перша леді одягнула елегантний білий костюм, що складався з блузки та довгої приталеної спідниці.
- 23 серпня в Києві відбувся саміт перших леді. Дружина президента приміряла розкішний молочний штанний костюм.
- Днем раніше Олена Зеленська побувала на церемонії вручення відзнак "Національна легенда України". Вона позувала у сукні ніжно-блакитного кольору.