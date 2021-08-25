Олена Зеленська відвідала концерт Андреа Бочеллі: стильні фото у чорному костюмі

Перша леді та президент України Олена і Володимир Зеленські прийшли на концерт Андреа Бочеллі в Києві. Для заходу перша леді обрала чорний костюм від українського дизайнера.

До Дня Незалежності 24 серпня в Києві відбувалося безліч святкових заходів. Одним з таких був концерт легендарного Андреа Бочеллі.

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На виступ італійського співака у Маріїнському парку завітали громадські діячі, українські зірки та президентське подружжя Володимира та Олени Зеленських. Концерт під назвою "Голос моєї душі" пройшов на підтримку створення Центру сучасного мистецтва в Україні.

Образ Олени Зеленської

На заході перша леді України мала по-особливому вишуканий вигляд. Вона обрала стильний чорний смокінг. Костюм складався з жакета з червоною підкладкою, лацканами й невеликими розрізами на руках, а також штанів зі схожими розрізами.

Олена Зеленська доповнила комплект чорним корсетом з вишивкою. Цікаво, що одяг для дружини президента спеціально створив український дизайнер Іван Фролов (Frolov).

Перша леді поєднала вбрання з босоніжками на високих підборах у тон, а також елегантними сережками й тонким браслетом від Guzema Jewelry.

Олена Зеленська вирівняла та розпустила волосся, заклавши пасма з одного боку за вухо. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Дружина президента підкреслила очі стрілками, а губи нафарбувала червоною помадою.



Володимир та Олена Зеленські / Фото з інстаграму Володимира Зеленського



Володимир та Олена Зеленські / Фото з інстаграму Володимира Зеленського



Олена Зеленська / Фото з інстаграм-сторіз Івана Фролова

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