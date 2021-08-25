30-річчя Незалежності України святкував увесь світ. Серед іноземних гостей, які приїхали в столицю привітати українців, був всесвітньо відомий італійський виконавець Андреа Бочеллі. На концерті, який відбувся на площі Конституції, артист заспівав разом з українськими виконавицями. Однією з них стала Тіна Кароль.

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Образ Тіни Кароль

Для виступу з легендою класичної музики народна артистка України обрала елегантне вбрання. Тіна вийшла на сцену в розкішній вечірній сукні жовтого кольору з широкими бретелями та спокусливим декольте. Такий look поєднала з взуттям на підборах.

У День Незалежності Кароль повернулася до звичного сценічного образу. Вона постала перед публікою з фірмовими локонами та з червоною помадою на губах.

Виступ Тіни Кароль та Андреа Бочеллі / Фото з фан-клубу Тіни Кароль

Виходи Тіни Кароль напередодні Дня Незалежності: