Она подобрала вышиванку, которую скомбинировала с трендовыми брюками-палацо. Такой аутфит выглядел очень стильно и одновременно элегантно.

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Елена Зеленская в Джорджтаунском университете

Это учебное заведение является одним из ведущих в США. Кроме того, это старейший католический университет Америки, где учатся будущие лидеры государств.

На встрече со студентами первая леди рассказала об учебном году в Украине. В частности, она вспомнила, как в результате российского обстрела погибли две преподавательницы и студент Черниговской политехники.

К тому же Елена Зеленская открыла в Джорджтаунском университете юбилейную украинскую книжную полочку.

США стали 40 страной проекта, в рамках которого лучшие издания передают ведущим библиотекам мира.

Образ Елены Зеленской

Джорджтаунский университет Елена Зеленская посетила в белоснежной вышиванке нестандартного кроя с объемными рукавами. Ее она соединила с черными брюками-палацо и поясом с серебряной пряжкой в тон к штанам. Минималистичные серьги и кулон украшали ее ансамбль, а черные туфли на шпильке добавляли нотки изящности.

Кроме того, Зеленская элегантно собрала волосы, выпустила передние пряди и сделала легкий макияж.