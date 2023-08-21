Олена Зеленська відвідала богослужіння в пам'ять про Софійку з Чернігова, яка загинула через російську атаку міста 19 серпня, і про сотні інших українських дітей, які померли від російської агресії. Літургія пройшла у данському кафедральному соборі Хадерслева.
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Олена Зеленська відвідала Данію
Дружині президент України разом із кронпринцесою Данії вдалося поспілкувалися з українськими й данськими волонтерами.
Вдячна їй (Мері – 24 Канал) і всій Данії за цей жест, можливість бути тут і за щоденну підтримку й допомогу Україні та українцям. Адже Данія не тільки надає допомогу в обороні – вона бере участь у відновленні шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання, підтримує українську економіку та найбільш постраждалі регіони, на дипломатичному рівні бореться проти викрадення Росією українських дітей,
– зазначила перша леді.
Образ Олени Зеленської
У робочу поїздку перша леді України підібрала молочний штанний костюм, який складається з прямих штанів та піджака з цікавим кроєм. До цього вбрання Зеленська додала блузу в тон. До того ж вона підібрала замшеві підбори в гірчичному відтінку, лаконічну брошку та сережки.
Олена Зеленська бездоганно випрямила та вклала волосся, доповнивши свій образ легким нюдовим макіяжем, який гарно підкреслив зовнішність першої леді.
Олена Зеленська з кронпринцесою Данії / Фото з інстаграму першої леді України
Нещодавні вбрання першої леді України
- Олена Зеленська супроводжувала президента України Володимира Зеленського під час робочої поїздки до Швеції. На захід вона одягнула вишуканий синій костюм від відомого українського бренду A.M.G, який складається зі штанів та піджака зі складним кроєм. На довершення свого образу вона додала витончену брошку у формі колоска та взула замшеві підбори оливкового кольору. З аксесуарів перша леді також обрала лаконічні сережки-кільця.
- У табір "Артек-Буковель" Олена Зеленська завітала на зустріч з великими прийомними родинами. Туди вона одягнула білу сорочку в поєднанні з широкими джинсами палаццо синього відтінку. Щоб доповнити свій образ, вона обрала чорний ремінь зі срібною пряжкою. Крім того, перша леді додала до свого вбрання прості білі кросівки та чорні сонцезахисні окуляри.
- До цього Олена Зеленська зустрічалася із подружжями українських дипломатів, куди вона одягнула кежуал-look, підібравши штани кольору хакі, блузку ніжного молочного відтінку та чорно-білі кросівки. Свій ансамбль перша леді доповнила поясом і сережками.