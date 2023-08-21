Олена Зеленська відвідала богослужіння в пам'ять про Софійку з Чернігова, яка загинула через російську атаку міста 19 серпня, і про сотні інших українських дітей, які померли від російської агресії. Літургія пройшла у данському кафедральному соборі Хадерслева.

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Олена Зеленська відвідала Данію

Дружині президент України разом із кронпринцесою Данії вдалося поспілкувалися з українськими й данськими волонтерами.

Вдячна їй (Мері – 24 Канал) і всій Данії за цей жест, можливість бути тут і за щоденну підтримку й допомогу Україні та українцям. Адже Данія не тільки надає допомогу в обороні – вона бере участь у відновленні шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання, підтримує українську економіку та найбільш постраждалі регіони, на дипломатичному рівні бореться проти викрадення Росією українських дітей,

– зазначила перша леді.

Образ Олени Зеленської

У робочу поїздку перша леді України підібрала молочний штанний костюм, який складається з прямих штанів та піджака з цікавим кроєм. До цього вбрання Зеленська додала блузу в тон. До того ж вона підібрала замшеві підбори в гірчичному відтінку, лаконічну брошку та сережки.

Олена Зеленська бездоганно випрямила та вклала волосся, доповнивши свій образ легким нюдовим макіяжем, який гарно підкреслив зовнішність першої леді.



Олена Зеленська з кронпринцесою Данії / Фото з інстаграму першої леді України

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