За словами першої леді під час візиту до Швеції вона подякувала за підтримку України та її громадян. Оскільки вже 85 українців пролікувалися або лікуються в цій країні. Окрім цього, 50 тисяч знайшли прихисток від війни та соціальну підтримку.

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Образ першої леді

Олена Зеленська виглядала неймовірно у стильному синьому костюмі, який складається зі штанів та піджака зі складним кроєм від українського бренду A.M.G.. На довершення свого образу вона додала витончену брошку у формі колоска та взула замшеві підбори оливкового кольору. З аксесуарів перша леді також обрала лаконічні сережки-кільця.

Волосся Олени Зеленської акуратно вирівняли та вклали, а на обличчі був легкий нюдовий макіяж.

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