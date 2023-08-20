За словами першої леді під час візиту до Швеції вона подякувала за підтримку України та її громадян. Оскільки вже 85 українців пролікувалися або лікуються в цій країні. Окрім цього, 50 тисяч знайшли прихисток від війни та соціальну підтримку.
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Образ першої леді
Олена Зеленська виглядала неймовірно у стильному синьому костюмі, який складається зі штанів та піджака зі складним кроєм від українського бренду A.M.G.. На довершення свого образу вона додала витончену брошку у формі колоска та взула замшеві підбори оливкового кольору. З аксесуарів перша леді також обрала лаконічні сережки-кільця.
Волосся Олени Зеленської акуратно вирівняли та вклали, а на обличчі був легкий нюдовий макіяж.
Для перегляду фото гортайте направо:
Попередні образи Олени Зеленської
- На зустріч з великими прийомними родинами у таборі "Артек-Буковель" перша леді підібрала стриманий та водночас комфортний аутфіт. Вона одягнула білу сорочку та широкі джинси палацо в синьому кольорі. Це вбрання вона довершила чорним паском зі сріблястою пряжкою. До свого образу перша леді ще додала базові білі кросівки та чорні сонцезахисні окуляри.
- Раніше перша леді зустрічалася із подружжями українських дипломатів, щоб обговорити, як ті можуть долучитися до культурних і гуманітарних проєктів. Для заходу Зеленська обрала стильний кежуал-look. Вона одягнула широкі штани кольору хакі, молочну блузу й чорно-білі кеди. Свій образ перша леді доповнила ременем у тон верху та сережками.
- На Конференцію послів 2023 року Олена Зеленська одягнула коричневий штанний костюм в шоколадному відтінку, що складається з двобортного жакета та прямих штанів. Його вона доповнила атласною блузою в тон. До свого аутфіту перша леді також додала золотисту брошку у вигляді букета з колосків пшениці. З аксесуарів Олена Зеленська обрала лаконічні сережки-кільця, які скомбінувала з маленькими сережками-гвоздиками.