Відтак одне з фото, які учасник "Х-Фактору" опублікував в мережі, було зроблено на тлі мальовничих гір. В коментарях під дописом шанувальники зазначили, що Аліса – татова копія.

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Олександр Кривошапко показався з донькою

На зворушливому знімку видно, як Аліса сидить на руках у свого батька, смакуючи морозиво. В цей час Олександр мило обійняв донечку та усміхнувся.

Щастя в простоті,
– написав під фото виконавець.

Реакція мережі

Під публікацією підписники написали приємні слова співаку та його донці. Водночас вони зазначили, що Аліса дуже схожа на тата:

  • "Батькова копія. Будьте щасливі";
  • "Саша, ти щасливий";
  • "Яка гарна дівчинка";
  • "Гарний і талановитий батько, гарна донька! Вічна любов";
  • "Які ж ви гарні, будьте щасливими".