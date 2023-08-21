Відтак одне з фото, які учасник "Х-Фактору" опублікував в мережі, було зроблено на тлі мальовничих гір. В коментарях під дописом шанувальники зазначили, що Аліса – татова копія.
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Олександр Кривошапко показався з донькою
На зворушливому знімку видно, як Аліса сидить на руках у свого батька, смакуючи морозиво. В цей час Олександр мило обійняв донечку та усміхнувся.
Щастя в простоті,
– написав під фото виконавець.
Реакція мережі
Під публікацією підписники написали приємні слова співаку та його донці. Водночас вони зазначили, що Аліса дуже схожа на тата:
- "Батькова копія. Будьте щасливі";
- "Саша, ти щасливий";
- "Яка гарна дівчинка";
- "Гарний і талановитий батько, гарна донька! Вічна любов";
- "Які ж ви гарні, будьте щасливими".