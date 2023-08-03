Перша леді разом з чоловіком відвідала щорічну Конференцію послів України. Володимир Зеленський виступив там, а потім зустрівся з угорською громадою на Закарпатті.

Цікаво Вже в дорозі: Віталій Козловський поділився новим фото з військової служби

На конференції також було 28 подружжів українських дипломатів з усього світу. За словами Зеленської, вони разом відвідали кілька закладів в Ужгороді:

волонтерський хаб "Совине гніздо",

пологовий будинок, де народжують переселенці,

а також дитячий центр "Ковчег миру".



Зеленська зустрілася з подружжями дипломатів / Фото з її інстаграму

Знайомство з людьми, які допомагають і рятують, надихає як ніщо інше. Адже діяльність центру базується на духовних принципах: виховання поваги та сприяння розвитку здорових цінностей у повсякденному житті,

– вважає Зеленська.

Для зустрічі з подружжями українських дипломатів перша леді обрала стильний кежуал-look. Вона одягнула широкі штани кольору хакі, молочну блузу й чорно-білі кеди. Свій образ Зеленська доповнила ременем у тон верху та сережками.



Образ Олени Зеленської / Фото з її інстаграму

Попередні образи Зеленської: коротко