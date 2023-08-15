У публікації, яку Олена Зеленська поширила у своєму інстаграмі, вона поділилася відео з зустрічі та світлинами з батьками й дітьми, які відпочивали у таборі. Вона показала, як ті проводять дозвілля в Карпатах. Окрім цього, перша леді розповіла історії цих великих прийомних родин.

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Олена Зеленська приїхала в табір "Артек-Буковель"

Як повідомила Зеленська, серед учасників табору є жителі з різних міст України. Зокрема, з Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини тощо.

До того ж перша леді України розповіла декілька історій прийомних родин. Так, вона загадала про Оксану та В'ячеслава Паскевичів, які через російське вторгнення втратили просторий родинний дім під Кривим Рогом і почали все з нуля на Львівщині. До того ж розповіла про сім'ю Катерини та Олексія Тарусіних із сімома дітьми, Ігоря та Маргарити Антипчуків із десятьма дітьми й Тетяни Юричко та Сергія Гашенка із сімома дітьми.

Краєвиди, природа, нові враження – усе це дуже важливо і для дітей, які багато пережили й переживають, і для їхніх батьків, яким випала на долю евакуація, пошуки нового дому та безпеки для своїх близьких,

– зазначила дружина президента України.

Образ першої леді

На зустріч Зеленська підібрала стриманий та водночас комфортний аутфіт. Вона одягнула білу сорочку та широкі джинси палацо в синьому кольорі. Це вбрання вона довершила чорним паском зі сріблястою пряжкою. До свого образу перша леді додала базові білі кросівки. З аксесуарів вона ще обрала чорні сонцезахисні окуляри.

Волосся Олени Зеленської акуратно вирівняли, а на обличчі був легкий нюдовий макіяж.

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