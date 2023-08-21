Елена Зеленская посетила богослужение в память о Софийке из Чернигова, погибшей из-за российской атаки города 19 августа, и о сотнях других украинских детей, умерших от российской агрессии. Литургия прошла в датском кафедральном соборе Хадерслева.
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Елена Зеленская посетила Данию
Жене президент Украины вместе с кронпринцессой Дании удалось пообщаться с украинскими и датскими волонтерами.
Благодарна ей (Мэри – 24 Канал) и всей Дании за этот жест, возможность быть здесь и за ежедневную поддержку и помощь Украине и украинцам. Ведь Дания не только оказывает помощь в обороне – она участвует в восстановлении школ, больниц, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, поддерживает украинскую экономику и наиболее пострадавшие регионы, на дипломатическом уровне борется против похищения Россией украинских детей,
– отметила первая леди.
Образ Елены Зеленской
В рабочую поездку первая леди Украины подобрала молочный брючный костюм, состоящий из прямых брюк и пиджака с интересным кроем. К этому наряду Зеленская добавила блузку в тон. К тому же она подобрала замшевые каблуки в горчичном оттенке, лаконичную брошь и серьги.
Елена Зеленская безупречно выпрямила и уложила волосы, дополнив свой образ легким чудесным макияжем, который хорошо подчеркнул внешность первой леди.
Елена Зеленская с кронпринцессой Дании / Фото из инстаграмма первой леди Украины
Недавние наряды первой леди Украины
- Елена Зеленская сопровождала президента Украины Владимира Зеленского во время рабочей поездки в Швецию. На мероприятие она надела изысканный синий костюм от известного украинского бренда A.M.G., состоящий из штанов и пиджака со сложным кроем. В довершение своего образа она добавила изящную брошь в форме колоска и обула замшевые каблуки оливкового цвета. Из аксессуаров первая леди также выбрала лаконичные серьги-кольца.
- В лагере "Артек-Буковель" Елена Зеленская посетила встречу с большими приемными семьями. Туда она надела белую рубашку в сочетании с широкими джинсами палаццо в синем оттенке. Чтобы дополнить свой образ, она выбрала чёрный ремень с серебряной пряжкой. Кроме того, первая леди добавила в свой наряд простые белые кроссовки и черные очки.
- До этого Елена Зеленская встречалась с супругами украинских дипломатов куда она надела кэжуал-look, подобрав штаны цвета хаки, блузку нежного молочного оттенка и черно-белые кроссовки. Свой ансамбль первая леди дополнила поясом и серьгами.