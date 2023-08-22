У трендових штанах палаццо: Олена Зеленська зачарувала стильним образом у Нідерландах

Днями Олена Зеленська побувала в Нідерландах. Там вона відвідала лікарню для онкохворих дітей. Для робочого візиту перша леді України підібрала костюм у шоколадному відтінку з трендовими штанами палаццо.

Відомо, що ця поїздка відбулася в межах проєкту евакуації онкохворих дітей з України. Відтак під час зустрічі Олена Зеленська обговорила питання допомоги Ізюмській лікарні, яка постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Олена Зеленська завітала в лікарню у Нідерландах

Дружина президента України побувала в клініці Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, що приймає на лікування українських дітей-онкопацієнтів. Відтак під час зустрічі офіційним меморандумом вдалося закріпити співпрацю між клінікою та Західноукраїнським спеціалізованим дитячим медичним центром. Окрім цього, перша леді провела вдалі переговори з керівництвом компанії – виробника медичного обладнання Royal Philips щодо техніки для Ізюмської лікарні.

Образ Олени Зеленської

Для візиту в дитячий шпиталь перша леді підібрала штанний костюм приємного шоколадного відтінку. Цей стильний аутфіт, який складається з витонченого подовженого жакета та модних штанів палаццо вона поєднала з бежевими підборами-човниками, молочною блузою та сережками.

Волосся Олени Зеленської було гарно вирівняне та вкладене, а довершенням образу став легкий макіяж з нюдовою помадою.

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Образи першої леді для закордонних візитів