20 серпня Володимир та Олена Зеленські прибули до Данії. Того самого дня відбулась аудієнція у Копенгагені – подружжя зустрілось з королівською сім'єю.

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Олена Зеленська на зустрічі з королевою

Президент та перша леді поспілкувалися з королевою Данії Маргрете II, а також з принцом Фредеріком та принцесою Мері.

Для важливої зустрічі Олена Зеленська обрала вбрання дизайнерки Олени Реви (український бренд elenareva). Вона постала у чорній прямій спідниці довжини міді та білосніжному жакеті-кімоно з вишивкою у вигляді ірису.



Президент і перша леді на зустрічі у Данії / Фото ОП

Перша леді доповнила образ аксесуарами від Gunia Project та чорними туфлями на підборах. Її образ завершувала вишукана зачіска та макіяж.



Президент і перша леді на зустрічі у Данії / Фото ОП

Також у Данії Олена Зеленська зустрілась з міністром підприємництва Мортеном Бедскоу й міністром у справах міжнародного розвитку та глобальної кліматичної політики Деном Йоргенсеном. Перша леді подякувала за підтримку, адже Данія – країна, що опікується Миколаївською областю.

Образи першої леді для закордонних візитів

На зустріч із кронпринцесою Мері та волонтерами Олена Зеленська одягнула вишуканий штанний костюм молочного кольору та доповнила його гірчичними туфлями. Образ завершувала брошка та інші аксесуари.

Перша леді супроводжувала чоловіка на зустрічі з королем Швеції Карлом XVI Густавом і королевою Сільвією. Олена вразила образом у синьому костюмі зі складним кроєм від українського бренду A.M.G. Вбрання доповнювала витончена брошка у формі колоска.