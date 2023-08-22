Известно, что поездка состоялась в рамках проекта эвакуации онкобольных детей из Украины. Во время встречи Елена Зеленская обсудила вопросы помощи Изюмской больнице, которая пострадала от полномасштабного вторжения России в Украину.

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Елена Зеленская посетила больницу в Нидерландах

Супруга президента Украины побывала в клинике Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, которая принимает на лечение украинских детей-онкопациентов. Во время встречи официальным меморандумом удалось закрепить сотрудничестве между клиникой и Западноукраинским специализированным детским медицинским центром. Кроме того, первая леди провела удачные переговоры с руководством компании – производителя медицинского оборудования Royal Philips по поводу техники для Изюмской больницы.

Образ Елены Зеленской

Для визита в детский госпиталь первая леди подобрала брючный костюм приятного шоколадного оттенка. Этот стильный аутфит, состоящий из изящного удлиненного жакета и модных брюк палаццо, она соединила с бежевыми каблуками-лодочками, молочной блузой и серьгами.

Волосы Елены Зеленской были хорошо выровнены и вложены, а довершением образа стал легкий макияж с нюдовой помадой.

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Образы первой леди для зарубежных визитов