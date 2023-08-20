У костюмі від українського бренду: Олена Зеленська зустрілася з королем Швеції та його дружиною

Перша леді України супроводжує президента Володимира Зеленського під час робочої поїздки. Разом вони зустрілися з королем Швеції Карлом XVI Густавом і королевою Сільвією. Зустріч відбулася в палаці Стенхаммар. Для цієї події Олена Зеленська підібрала витончений монохромний костюм від українського бренду.

За словами першої леді під час візиту до Швеції вона подякувала за підтримку України та її громадян. Оскільки вже 85 українців пролікувалися або лікуються в цій країні. Окрім цього, 50 тисяч знайшли прихисток від війни та соціальну підтримку.

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Образ першої леді

Олена Зеленська виглядала неймовірно у стильному синьому костюмі, який складається зі штанів та піджака зі складним кроєм від українського бренду A.M.G.. На довершення свого образу вона додала витончену брошку у формі колоска та взула замшеві підбори оливкового кольору. З аксесуарів перша леді також обрала лаконічні сережки-кільця.

Волосся Олени Зеленської акуратно вирівняли та вклали, а на обличчі був легкий нюдовий макіяж.

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