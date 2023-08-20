У костюмі від українського бренду: Олена Зеленська зустрілася з королем Швеції та його дружиною
Джерело:Олена Зеленська
Перша леді України супроводжує президента Володимира Зеленського під час робочої поїздки. Разом вони зустрілися з королем Швеції Карлом XVI Густавом і королевою Сільвією. Зустріч відбулася в палаці Стенхаммар. Для цієї події Олена Зеленська підібрала витончений монохромний костюм від українського бренду.
За словами першої леді під час візиту до Швеції вона подякувала за підтримку України та її громадян. Оскільки вже 85 українців пролікувалися або лікуються в цій країні. Окрім цього, 50 тисяч знайшли прихисток від війни та соціальну підтримку.
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Образ першої леді
Олена Зеленська виглядала неймовірно у стильному синьому костюмі, який складається зі штанів та піджака зі складним кроєм від українського бренду A.M.G.. На довершення свого образу вона додала витончену брошку у формі колоска та взула замшеві підбори оливкового кольору. З аксесуарів перша леді також обрала лаконічні сережки-кільця.
Волосся Олени Зеленської акуратно вирівняли та вклали, а на обличчі був легкий нюдовий макіяж.
Для перегляду фото гортайте направо:
Попередні образи Олени Зеленської
- На зустріч з великими прийомними родинами у таборі "Артек-Буковель" перша леді підібрала стриманий та водночас комфортний аутфіт. Вона одягнула білу сорочку та широкі джинси палацо в синьому кольорі. Це вбрання вона довершила чорним паском зі сріблястою пряжкою. До свого образу перша леді ще додала базові білі кросівки та чорні сонцезахисні окуляри.
- Раніше перша леді зустрічалася із подружжями українських дипломатів, щоб обговорити, як ті можуть долучитися до культурних і гуманітарних проєктів. Для заходу Зеленська обрала стильний кежуал-look. Вона одягнула широкі штани кольору хакі, молочну блузу й чорно-білі кеди. Свій образ перша леді доповнила ременем у тон верху та сережками.
- На Конференцію послів 2023 року Олена Зеленська одягнула коричневий штанний костюм в шоколадному відтінку, що складається з двобортного жакета та прямих штанів. Його вона доповнила атласною блузою в тон. До свого аутфіту перша леді також додала золотисту брошку у вигляді букета з колосків пшениці. З аксесуарів Олена Зеленська обрала лаконічні сережки-кільця, які скомбінувала з маленькими сережками-гвоздиками.