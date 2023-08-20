По словам первой леди во время визита в Швецию, она поблагодарила за поддержку Украины и ее граждан. Поскольку уже 85 украинцев пролечились или лечатся в этой стране. Кроме этого, 50 тысяч нашли убежище от войны и социальную поддержку.

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Образ первой леди

Елена Зеленская выглядела невероятно в стильном синем костюме, состоящем из штанов и пиджака со сложным кроем от украинского бренда A.M.G. В довершение своего образа она добавила изящную брошь в форме колоска и обула замшевые каблуки оливкового цвета. Из аксессуаров первая леди также выбрала лаконичные серьги-кольца.

Волосы Елены Зеленской аккуратно выровняли и уложили, а на лице был легкий макияж.

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