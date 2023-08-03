Виступаючи перед послами, дружина Президента подякувала їм за співпрацю, зокрема у підготовці третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться в Україні. Подія запланована на вересень. Олена Зеленська також розповіла про співпраці з посольствами України в Данії, Ізраїлі, Німеччині, Албанії, Канаді, Об'єднаних Арабських Еміратах, Австралії, США та Республіці Корея, які у різні способи допомагали й продовжують допомагати країні у боротьбі з наслідками російського вторгнення.

Вас може зацікавити Схожі, як дві краплі води: Катерина Осадча показалася з 20-річним сином від першого шлюбу

Перша леді також відзначила проєкти культурної дипломатії, які реалізує у співпраці з дипмісіями України в різних державах.

Ми відкрили вже 67 українських аудіогідів у провідних музеях та пам'ятках 42 країн світу, і українізація видатних пам'яток триває. Тут хочу відзначити роботу Посольства України в Нідерландах. Після тривалих переговорів досягнуто домовленості з Музеєм Ван Гога в Амстердамі. Його знаменитим соняшникам дуже личитиме українська, бо для нашої країни це теж символічний образ,

– зазначила Зеленська.

Зауважимо, у заході взяли участь Глава держави Володимир Зеленський та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Образ першої леді України

На робочу зустріч Олена Зеленська одягнула коричневий штанний костюм в шоколадному відтінку, що складається з двобортного жакета та прямих штанів. Його вона доповнила атласною блузою в тон. До свого аутфіту перша леді додала золотисту брошку у вигляді букета з колосків пшениці. З аксесуарів Олена Зеленська обрала лаконічні сережки-кільця, які скомбінувала з маленькими сережками-гвоздиками.

Волосся Олени Зеленської було вкладене в легкі локони, а денний макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах став завершенням образу.



Олена Зеленська на Конференції послів 2023 / Фото з інстаграму першої леді

Попередні образи Олени Зеленської