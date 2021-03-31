Дружина українського президента Олена Зеленська провела відеоконференцію з першою леді Франції Бріжит Макрон. Для робочого дзвінка Олена обрала стримане та водночас стильне вбрання. Вона постала перед камерою у смугастому піджаку чорного кольору.

Під час розмови перші леді обговорили пріоритетні теми співпраці. Зокрема, мовилося про досягнення цілей "Партнерства Біарріц", зміцнення українсько-французьких культурних зв'язків та подальше впровадження україномовних аудіогідів у Франції.

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Новий образ Олени Зеленської

Окрім важливих робочих питань не залишився без уваги аутфіт дружини Володимира Зеленського. Для відеодзвінка вона обрала чорний гольф та піджак з принтом у білі смуги. Оскільки Олена зображена на фото не в повний зріст, то не видно, з яким низом та взуттям вона поєднала такий верх.

Волосся перша леді акуратно вклала та забрала набік. На обличчі вона зробила легкий повсякденний макіяж у натуральних відтінках. Образ Олени був стриманим, проте, як завжди, дуже стильним. Вона вдало демонструє свій смак в одязі та зачаровує публіку під час кожного виходу чи зустрічі.

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"Вже в середині квітня ми запустимо україномовний аудіогід у Версалі – перлині французької корони. Дуже чекаю, щоб розповісти вам про це докладніше. Бріжит Макрон була першою, з ким я зустрілася півтора року тому у новому для себе статусі дружини Президента. Та зустріч була важливою, зокрема, для побудови стосунків, які роблять Україну та Францію ще трохи ближчими", – написала в публікації Олена Зеленська.