Перша леді України з'явилася на зустрічі в Кабінеті Міністрів, яка відбулася 12 квітня. Вона ініціювала створення Ради безбар'єрності, а разом з тим продемонструвала бездоганний образ у верблюжому костюмі, в якому з'являлася раніше.

Дружина президента долучилася до обговорення Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, яку Кабмін розгляне вже в середу, 14 квітня. Разом з тим Олена Зеленська запропонувала створити Раду безбар'єрності.

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"Я вважаю, що до Ради безбар'єрності мають увійти ті, хто створював Нацстратегію та зацікавлений у її реалізації, – представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бізнес-асоціацій, громадянського суспільства, експерти та науковці", – висловилася перша леді України.

Ефектний образ Олени Зеленської в Кабміні

На зустрічі з головами міністерств вона з'явилася у вишуканому верблюжому костюмі в класичному стилі – жакеті оверсайз, штанах палаццо, а довершила його сорочкою ніжно-блакитного кольору. Під ефектний look Зеленська підібрала лаконічні аксесуари – золоті сережки, а волосся вклала рівно.

Частину обговорення перша леді була в захисній масці, демонструючи лише нафарбовані темними тінями очі. Під час власного виступу вона зняла маску та у всій красі показала розкішний макіяж.

Олена Зеленська у верблюжому костюмі / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська у верблюжому костюмі / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська у верблюжому костюмі / Instagram / @olenazelenska_official