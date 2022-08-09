"Випадемо з фокусу – загинемо": Зеленська в жакеті-кімоно дала інтерв'ю японському телебаченню

Уже кілька місяців поспіль Олена Зеленська регулярно спілкується з іноземними журналістами, аби не дати світу забути про війну в Україні. Днями перша леді записала інтерв'ю для японської телерадіокомпанії NHK.

Олена Зеленська розповіла японцям про життя після російського вторгнення, про емоційний виступ у Конгресі США, про чоловіка-президента, з яким зустрічалася на дві хвилини перед інтерв'ю, та про проєкти у напрямі безбар'єрності, які втілюватимуть під час відбудови України.

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Олена Зеленська дала інтерв'ю японському телебаченню

З початком цього повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що немає красивої війни. Її не може бути. Це завжди жах і жорстокість. Не забувайте про Україну. Ми маємо бути в центрі уваги. Якщо ми випадемо з фокусу – загинемо. Я не можу цього допустити,

– емоційно заявила перша леді наприкінці інтерв'ю.

Цікаво, що для інтерв'ю Олена Зеленська обрала ніжно-блакитний жакет-кімоно, який нагадує традиційне вбрання в Японії. Свій образ вона довершила укладкою з легкими локонами та макіяжем з акцентом на очі.

Олена Зеленська на інтерв'ю японському телебаченню / Скриншот з відео

Інтерв'ю Олени Зеленської японському телебаченню: дивіться відео онлайн

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