Ця розмова відбулася через кілька днів по ракетному удару по торговельному центру в Кременчуку, який став ще одним цинічним, прицільним актом терору з боку росії.

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Що Олена Зеленська сказала іспанським журналістам

Перша леді розповіла, що журналісти запитали її: "Яке пояснення дій росіян ви знаходите?". Вона не впевнена, що хтось у світі може дати об'єктивну відповідь на це питання. Неможливо пояснити, як хтось може наказати влучити в будівлю, куди тисячі людей просто прийшли по покупки. Як можна віддати такий наказ, знаючи, що всередині є мами з дітьми?

Олена Зеленська підкреслила, що ця війна не аргументована політикою: "В усіх "причинах", як-от вигадана "денацифікація", – нуль сенсу. Нас просто хочуть знищити як народ. росіянам не подобається власне факт нашого існування, наша любов до свободи, наш опір. Вони хотіли б, щоб ми були їхніми підданими. Ми ж хочемо мати майбутнє, у якому зможемо існувати як нація та бути вільними".

Наголосила: це відкритий терор, який вони влаштовують, щоб ніхто й ніде не почувався в безпеці. Сіють страх, щоб ми не сміли підняти голови. Але росіяни отримують зворотну реакцію: ми об'єднуємося й попри все чинимо опір та боремося за наше життя,

– підкреслила перша леді України.



Олена Зеленська на обкладинці El Pais / Фото з телеграму першої леді

Зазначимо, схоже, що ця зйомка була й для італійського видання Corriere della Sera. Тоді Олена Зеленська позувала на такому самому фоні, але в іншому вбранні.