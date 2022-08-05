Олена Зеленська побувала на зустрічі з пані послом Великої Британії та її колегами з різних країн. Перша леді, як завжди, показала смак в одязі.

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Новий образ Олени Зеленської

Для робочого виходу Олена Зеленська обрала класичний костюм ніжно-блакитного кольору, що складався зі спідниці довжини нижче колін та піджака. Також одягнула білу блузку, а зі взуття обрала білі туфлі-човники на підборах. Цього разу Зеленська доповнила аутфіт вишуканими сережками з блискучими камінцями.

Волосся дружина президента зібрала в акуратний низький пучок, один локон ніжно спадав на обличчя. Макіяж Зеленської, як зазвичай, був у коричневих тонах.

Олена Зеленська на зустрічі з послом Великої Британії / Фото з інстаграму першої леді

На зустрічі також були присутні закордонні колеги:

Анка Фельдгузен – Німеччина;

Пяйві Лайне – Фінляндія;

Бріджит Брінк – США;

Ерік Сведал – Норвегія;

Клод Вільд – Швейцарія;

Драгіца Понорац – Чорногорія.

Вони разом з пані послом Великої Британії Меліндою Сіммонс та Оленою Зеленської обговорювали такі питання: