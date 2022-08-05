Олена Зеленська побувала на зустрічі з пані послом Великої Британії та її колегами з різних країн. Перша леді, як завжди, показала смак в одязі.
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Новий образ Олени Зеленської
Для робочого виходу Олена Зеленська обрала класичний костюм ніжно-блакитного кольору, що складався зі спідниці довжини нижче колін та піджака. Також одягнула білу блузку, а зі взуття обрала білі туфлі-човники на підборах. Цього разу Зеленська доповнила аутфіт вишуканими сережками з блискучими камінцями.
Волосся дружина президента зібрала в акуратний низький пучок, один локон ніжно спадав на обличчя. Макіяж Зеленської, як зазвичай, був у коричневих тонах.
Олена Зеленська на зустрічі з послом Великої Британії / Фото з інстаграму першої леді
На зустрічі також були присутні закордонні колеги:
- Анка Фельдгузен – Німеччина;
- Пяйві Лайне – Фінляндія;
- Бріджит Брінк – США;
- Ерік Сведал – Норвегія;
- Клод Вільд – Швейцарія;
- Драгіца Понорац – Чорногорія.
Вони разом з пані послом Великої Британії Меліндою Сіммонс та Оленою Зеленської обговорювали такі питання:
- Як допомогти жінкам, зґвалтованим російськими окупантами?
- Як заохотити тих, хто виїхав до інших країн, повернутися в Україну?
- Яка роль жінок у майбутній відбудові країни?
- Що взагалі можуть зробити інші держави, щоб підтримати українок?