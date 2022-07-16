Дружина президента Олена Зеленська дала нове інтерв'ю для італійського видання Corriere della Sera. Вона розповіла про багатомісячну війну, чоловіка й відповіла на закиди так званих пацифістів.

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Олена Зеленська поспілкувалась з італійцями

Перша леді України жорстко відповіла на запитання про те, що деякі італійці, називаючи себе пацифістами, вважають неправильним постачання зброї.

"Просто уявіть, що це у вашу країну, у чарівний Мілан чи в Неаполь, вдерлися російські загарбники. Що вони окупували околиці Рима, вбили мешканців передмість. Їхні ракети щодня прилітають у житлові будинки Болоньї. І потім звідти дістають бездиханних дітей. І в цей час хтось каже: "Складіть зброю, не чиніть спротиву! Спробуйте поговорити з тим, хто щойно вбив ваших батьків бомбою чи замінував школу ваших дітей", – сказала Олена Зеленська.

Дружина президента порівняла російського загарбника з ґвалтівником, а заклики пацифістів не надавати зброю Україні – із закликами до жертви ґвалтівника не пручатися йому.

Ви повинні розуміти важливу річ: загарбник, як і ґвалтівник, ніколи не спиниться, якщо йому піддаватися. Він піде далі. І хто знає, чи не дійде він до вас? Я б цього не хотіла. Спиняючи нині навалу, українці спиняють її не тільки щодо себе, а й щодо Європи,

– наголосила вона.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Додамо, що Олена Зеленська знялась для видання у стриманому образі – тільки такі аутфіти тепер обирає перша леді. Вона одягнула чорну сукню довжини міді з коричневим ремінцем й довершила look сережками.