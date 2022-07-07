Знамените видання Time присвятило чергову обкладинку Україні. Цього разу на титульній сторінці журналу постала перша леді України Олена Зеленська.

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Олена Зеленська на обкладинці Time

Над фото Олени Зеленської був напис – "Її особиста війна". На чорно-білій світлині перша леді постала анфас, з розпущеним прямим волоссям, сережками-камінцями та тонким ланцюжком на шиї.



Олена Зеленська на обкладинці Time / Фото Time

"Перша леді України Олена Зеленська розповідає про її досвід у воєнний час, а також про її роботу, присвячену подоланню негативного впливу війни на психічне здоров'я", – анонсували редактори видання.

Також дружина президента позувала на тлі вікна й фіранок у білому жакеті та чорних штанах.



Олена Зеленська / Фото Time

Про що Олена Зеленська розповіла в Time

В інтерв'ю виданню перша леді розповіла про психологічні проблеми та як війна відобразилась на ній особисто. Вона зізналась, що з дітьми не виїжджала за кордон, хоч друзі з Європи не раз пропонували їй прихисток.

Ти просто сподіваєшся, що зараз ти в безпеці. Ти не знаєш, що буде через дві години,

– зізнавалась Олена про перші дні війни.

Тоді вона отримала навичку максимально користати можливостями: "тому, що не знаєш, коли ще встигнеш і коли наступного разу потрапиш у нормальний душ".

Дружина президента також зізналась, що їй заборонили спілкуватися з чоловіком відеозв'язком – можна було лише телефоном зі спеціальним захистом. Про ці розмови треба було домовлятися заздалегідь. Єдиною розрадою для неї та дітей були офіційні звернення Володимира Зеленського по телебаченню.

"Вони бачили, що тато був на роботі і мав добрий вигляд. У цьому була певна стабільність".