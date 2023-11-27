Це пекло, – Олена Тополя чесно сказала, чому повернулася зі США в Україну

Українська співачка Олена Тополя зізналась, чому вирішила повернутися з США в Україну. Вона поділилась, з якими труднощами зіштовхнулась в Америці.

Нещодавно артистка сказала, що втратила 10 кілограмів через стрес. Раніше вона важила близько 60, а зараз всього 44.

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Олена Тополя поділилась, чому повернулась в Україну

Співачка розповіла, що в Америці у неї був складний психологічний стан. Зокрема, доходило до істерик і нервових зривів. За словами Олени, вона дуже хотіла повернутися додому, але тоді не могла це зробити.

Іноді зриви були. Тримаєшся, тримаєшся, а потім зрив. Істерики були, депресії, сльози цілими днями. Це психологічний стан, з яким на той момент нічого не могла зробити, він брав верх. Можу сказати, що за кордоном, коли ти хочеш додому, коли ти не хочеш жити там, де ти перебуваєш, це набагато складніше, ніж жити тут під обстрілами,

– сказала вона.

Виконавиця зізналась, що їх хотілося перебувати зі своїми близькими та вона дуже хвилювалася, як там вони. Тополя зазначила, що її найкраще зрозуміють люди, які також поїхали за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Психологічно – це таке пекло, в якому ти живеш щосекунди. Ти не живеш, ти відсутній, ти не належиш сам собі, ти просто не знаєш, хто ти, де ти, як ти. Не знаєш, ані про своїх близьких, ані про своїх рідних. Ти з ними спілкуєшся, але вони далеко від тебе. Я не бачу своїх рідних людей, коли я їх хочу бачити, я за них хвилююся. Тільки поживши там, можна зрозуміти, як це тяжко тим, хто вважає, що за кордоном якось легше,

– додала артистка.

Інтерв'ю Олени Тополі: дивіться відео онлайн

Де Олена перебувала раніше