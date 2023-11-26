Українська співачка Alyosha (Олена Тополя) розповіла, що ще понад 10 років тому мала вагу близько 60 кілограмів. Та зараз вона дуже схудла.

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Alyosha дуже схудла

Я була трішки повнішою. Я схудла на 10 кілограмів. Зараз я важу 44. Для мене це зараз через те, що це стрес. Це такі емоції, які випалюють фізично. Але я стараюся їсти,

– вразила артистка.

Alyosha зауважила, що не влаштовує для себе дієти абощо – а просто не встигає поїсти. Зірка припускає, що згодом їй вдасться знову набрати вагу.

"Сподіваюся, що це такий період просто і він мине. Він мине, обов'язково, і я трішки наберу. Я все собі дозволяю, я себе не обмежую, у мене просто іноді немає часу. Я не встигаю. Коли я втомлююсь, приїжджаю, мені не лізе. Я просто йду в душ і лягаю спати", – додала співачка.



Alyosha / Фото з інстаграму Alyosha

Раніше артистка показувала, який мала вигляд близько 20 років тому – на початку своєї кар'єри. Alyosha оприлюднила архівне фото, де постала у вузьких джинсах з низькою талією та чорно-білому топі. Тоді в співачки було довжелезне біляве волосся, яке вона вкладала хвилями.