Тепер Alyosha виступатиме як Олена Тополя. На початку вересня співачка повернулася додому після півтора року життя в США.

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Alyosha змінила сценічний псевдонім

Після повернення Alyosha вирішила змінити сценічне ім'я. Раніше вона просила шанувальників допомогти їй обрати псевдонім для сцени.

Тепер зірка анонсувала свій перший виступ під справжнім іменем. Артистка опублікувала фото афіші, де вказано, що вона – Олена Тополя.



Alyosha виступить під новим псевдонімом / Фото з її інстаграму

Під псевдонімом Alyosha співачка востаннє виступила 19 жовтня.

Реакція мережі

Шанувальники артистки у захваті від нового псевдоніму. Вони зазначили, що їй це ім'я дуже пасує та максимально відображає Олену: