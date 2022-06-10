Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, де на час війни живе його дружина Alyosha (Олена Тополя). Разом з трьома дітьми їх прихистили рідні музиканта.

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Тарас Тополя про дружину та її життя в США

Виконавець поділився, що дуже сумує за коханою та дітьми. Та головне, що вони перебувають у безпеці.

"На щастя, у них там все добре. Вони разом. Вони під опікою моєї мами, мого вітчима, а також до тітки моєї їздили в гості. Вони пішли там в школу. В американський дитячий садочок. Пішли в музичну школу, вчаться грати на музичних інструментах. На барабані, на бас-гітарі. Американська громада цього містечка, в якому вони живуть, дала підтримку. Музична школа дає змогу Олені там робити репетиції, співати. І це все на особистому рівні, це не програми якісь", – розповів Тарас Тополя.

Alyosha не просто пересиджує війну, але й дає благодійні концерти, літає по Сполучених Штатах та збирає кошти для Збройних Сил. Їй допомагають мама Тараса Тополі та його вітчим.

Тарас також зізнався, що був готовий до можливого наступу Росії, тому підготував до цього сім'ю. Та навіть попри це Alyosha відмовлялась виїжджати за кордон і кілька тижнів провела на заході України.

Я зробив все перед війною, щоб у них була можливість виїхати до Америки. Зробили візу наймолодшій Марусі. Роману не потрібна була віза, він і так громадянин Америки, у Марка була, в Олени була віза і в мене є чинна віза, я можу вилетіти у будь-який момент. Але я цим не переймався і не переймаюся,

– наголосив співак.



Тарас Тополя з дружиною до війни / Фото з інстаграму музиканта

Зауважимо, нещодавно Alyosha зі сльозами на очах розповіла про чоловіка. Вона підтримує його у рішенні захищати країну. "На його місці я б теж не приїхала. І якби не діти, я б теж там була. Я так вважаю, він має там бути. Я хочу, щоб він приїхав. Але я хочу, щоб він приїхав з перемогою".