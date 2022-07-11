Нещодавно Alyosha розповідала, що планує прилетіти в Україну із США, аби побачитись з Тарасом Тополею. Востаннє вони бачились 24 лютого. Тоді жінка з трьома дітьми їхала у Золочів на Львівщину з батьком Тараса, поки той вже обороняв Київ від росіян.

До слова Це я винна, – у яку халепу потрапила Alyosha з дітьми на початку війни, не послухавши Тополю

Чоловік, схоже, отримав довгоочікувану відпустку з фронту на Харкові та зустрівся з коханою. Скільки днів вони пробули разом – невідомо.

Київ. Ранок – сто тридцять восьмий. Настрій – кохаю. Місяць – жити заради. Фото на прощання. Хтось в USA, а хтось у Харків. Хорошого польоту, кохана. Слава ЗСУ! Слава Україні!

– написав у мережі Тарас Тополя.

На фотографії можна побачити, що лідер гурту "Антитіла" вперше за весь час одягнув цивільний одяг – білу сорочку і штани. А от його кохана приміряла на побачення білий сарафан з жовтими лимонами.



Тарас Тополя з коханою після 4 місяців розлуки / Фото з інстаграму виконавця

Схвильовані та неабияк щасливі артисти підкорили серця багатьох шанувальників:

"Слава ЗСУ!";

"Слава Україні! Не на прощання, а до зустрічі і на згадку!!!Любимо Вас! Бережіть себе!";

"Таке фото, так, наче нічого не було і війни немає, і ви просто зараз розбіжитеся у справах. Хай вас Бог береже!";

"Сиджу, ридаю. Нарешті від щастя";

"Бережіть себе. Слава Україні!";

"Дуже радію за вас";

"Божого захисту. Тримайтесь";

"Фото на згадку про той день, коли кохана їхала до США!! Не пишіть такі слова страшні";

"Хай краще "до скорішої зустрічі", чудові".

Зазначимо, що 15 лютого Тарас Тополя з іншими учасниками гурту "Антитіла" вступив у територіальну оборону Києва, аби захищати місто у разі нападу росіян. Так і сталось – спочатку чоловік обороняв столицю, а згодом, після деокупації регіону, його відправили на Харківщину. Там він працює бойовим медиком. У цей час його дружина Alyosha та двоє синів і донька перебувають у США в його матері та вітчима. Перші тижні війни дружина з дітьми жили у Золочеві, звідки родом їхня няня.