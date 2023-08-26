Українські хореографи Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар завжди тепло відгукувалися один про одного навіть після розлучення. Танцівниця зізналась, як відреагувала на новину, що Дікусар став захисником у перші дні повномасштабного вторгнення.

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Олена Шоптенко про Дмитра Дікусара

Олена Шоптенко зізналась, що не була здивована новиною. Адже знає колишнього чоловіка – він завжди був за справедливість. Вона відповіла, чи спілкувалась з Дмитром.

Він прекрасна людина, у нього високі цінності. Цей вчинок, я не була здивована. Ми зв'язувалися не часто. Він не може говорити, де він. Не може бути такого діалогу. У нас є спільний знайомий, з яким він більше спілкується. І я від нього дізнаюся якісь новини. Ми спілкувалися один раз. Я завжди боюся щось не те спитати,

– відверто поділилась Шоптенко.

"Я завжди відчувала і відчуваю до Діми велику повагу. У нас насправді дуже хороші стосунки. Ми працювали разом. Страшно трохи, звісно. Але я вірю і знаю, що все буде добре".

Інтерв'ю з Оленою Шоптенко: дивіться відео онлайн

Зауважимо, Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар одружилися у 2013 році, їхнє весілля пройшло в Грузії. Також пара повінчалась – цей шлюб досі залишається дійсним. Подружжя жило разом 3 роки, вже у 2016 їхні стосунки розірвалися.

Дмитро Дікусар у ЗСУ

З перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро Дікусар стоїть на захисті країни в лавах ЗСУ. У червні стало відомо, що військовий потрапив до лікарні через хворобу.

Через кілька днів Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок та поділився, що мав звільнення на певний час. Він зізнався, що у цивільних містах відчув себе дискомфортно та закликав українців пам'ятати про ціну, яку платять захисники. Тоді ж танцівник додав, що повертається на службу. Поки що від червня у Дмитра не з'являлося нових дописів.