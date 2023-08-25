Хореографиня через повномасштабне вторгнення переїхала до Австрії, де живе з 5-річним сином Олексієм. Водночас її чоловік, ймовірно, залишився в Україні. Зірка про нього не згадує.

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Чому Шоптенко не повертається до України

Танцівниця в новому інтерв'ю розповіла, що хотіла б жити в Україні, але поки не планує повертатися.

Сама ж Шоптенко іноді приїздить до Києва по роботі. Поки вона в Україні, свого сина зірка возить бабусі в Польщу.

Я в Київ жодного разу його не привозила, чесно кажучи, я боюся. Я не готова,

– сказала Олена.

Як змінилося її коло спілкування

На питання ведучого, хто їй допомагає в Австрії, Шоптенко відповіла, що має друзів. За її словами, вони можуть побути з її дитиною.

"Я скажу, що дуже багато часу проводжу з дитиною. Набагато більше, ніж це було, коли жила в Україні", – відповіла Олена.



Олена Шоптенко з сином / Фото з її інстаграму

Танцівниця пояснила, в кому зі свого оточення розчарувалася за останні півтора року.

З деякими людьми я просто перестала спілкуватися. А деякі люди повернулися з такого минулого-минулого життя. Вони з'явилися в моєму житті й ми по-новому вибудовуємо стосунки,

– зазначила Олена.

Шоптенко не згадала про чоловіка

Цікаво, що під час інтерв'ю Шоптенко не згадала про свого чоловіка Олексія Іванова. Крім того, згадок про чоловіка немає в її інстаграмі ще з початку повномасштабної війни.



Олена Шоптенко з чоловіком / Фото з її інстаграму

Сам Іванов зник із соцмереж після початку повномасштабної війни, засудивши російську агресію проти України. Його останній пост був опублікований у березні 2022 року.

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