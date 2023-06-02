Про це розповів його колега, танцівник Женя Кот. Він зізнався, що підтримує зв'язок з Дмитром, хоча сам Дікусар виходить на зв'язок буде рідко.
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Дмитро Дікусар потрапив до лікарні
Женя Кот розповів, що нещодавно Дікусар потрапив до лікарні.
З Дімою ми переписуємося. Я йому пишу, як у нього справи. Нещодавно писав, він був у лікарні. Він захворів, якась дуже серйозна ангіна у нього була, і він був якраз на лікарняному,
– сказав танцівник.
Євген наголосив, що часто запитує у Дікусара, як він почувається і чи потрібно йому щось привезти на фронт.
Крім того, Кот пригадав, як на початку своєї служби Дікусар йому зізнавався, що на фронті страшно. "На початку я в нього запитав, що там, як справи. Він каже: "Це стрьомно". Більшість хлопців, з якими він прийшов туди, вже немає в живих", – розповів Женя.
Дивіться інтерв'ю з Женею Котом: відео
Що відомо про службу Дікусара в ЗСУ: останні новини
- Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни Дмитро Дікусар пішов захищати Україну на фронт у лавах ЗСУ. У березні він ледь не загинув від балістичних ракет, адже його батальйон обстріляли росіяни. Через авіаудар загорілося все довкола, але всі вибралися живими.
- Загалом хореограф вкрай рідко виходить на зв'язок, бо, за його словами, через його службу він не може цього робити. Востаннє Дікусар давав про себе знати наприкінці січня цього року. Захисник у соцмережі опублікував своє селфі з передової і закликав прихильників не падати духом.
- А перед тим він з’являвся в мережі всередині жовтня. Тоді Дмитро просив свою багатотисячну аудиторію задонатити на рації для підрозділу, а після закриття збору знову зник.
- Сам танцівник не розсекречує, де служить, але його ексдружина Ірина Білик обмовилася, що "він там, де воєнні дії". Це підтвердилося після того, як зірка повідомив про загибель побратима Мар'яна, котрий приїхав на фронт з-за кордону.