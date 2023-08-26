Украинские хореографы Елена Шоптенко и Дмитрий Дикусар всегда тепло отзывались друг о друге даже после развода. Танцовщица призналась, как отреагировала на новость, что Дикусар стал защитником в первые дни полномасштабного вторжения.
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Елена Шоптенко о Дмитрии Дикусаре
Елена Шоптенко призналась, что не была удивлена новостью. Знает ведь бывшего мужа – он всегда был за справедливость. Она ответила, общалась ли с Дмитрием.
Он прекрасный человек, у него высокие ценности. Этот поступок, я не удивилась. Мы связывались не часто. Он не может говорить, где он. Не может быть такого диалога. У нас есть общий знакомый, с которым он больше общается. И я от него узнаю какие-нибудь новости. Мы общались однажды. Я всегда боюсь что-то не то спросить,
– откровенно поделилась Шоптенко.
"Я всегда чувствовала и чувствую к Диме большое уважение. У нас действительно очень хорошие отношения. Мы работали вместе. Страшно немного, конечно. Но я верю и знаю, что все будет хорошо".
Интервью с Еленой Шоптенко: смотрите видео онлайн
Дмитрий Дикусар в ВСУ
С первых дней полномасштабного вторжения Дмитрий Дикусар стоит на защите страны в рядах ВСУ. В июне стало известно, что военный попал в больницу по болезни.
Через несколько дней Дмитрий Дикусар вышел на связь и поделился, что имел увольнение на время. Он признался, что в гражданских городах почувствовал себя дискомфортно и призвал украинцев помнить о цене, которую платят защитники. Тогда же танцовщик добавил, что возвращается на службу. Пока с июня у Дмитрия не появлялось новых сообщений.