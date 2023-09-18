Так, українська продюсерка Олена Мозгова попри пояснення Бабкіна, що нібито трек не є висміюванням українців, переконана, що виконавець не зрозумів причинно-наслідкових зв'язків українсько-російської війни. За її словами, на жаль, таких "бабкіних" в Україні ще дуже багато.

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Олена Мозгова звернулася до Сергія Бабкіна

Продюсерка зробила репост публікації артистки Марії Бурмаки. У дописі співачка розкритикувала пісню "Зрада". Вона назвала її безсовісністю, перевзуванням і пристосуванством. Олена Мозгова з нею цілком погодилася.

А ти, Бабкін... Ти так ніх*ра і не зрозумів... І таких Бабкіних, на превеликий жаль, ще дуже багато... Але лупаємо скелю далі,

– додала продюсерка.

Скандал довкола пісні Сергія Бабкіна: що відомо