Так, українська продюсерка Олена Мозгова попри пояснення Бабкіна, що нібито трек не є висміюванням українців, переконана, що виконавець не зрозумів причинно-наслідкових зв'язків українсько-російської війни. За її словами, на жаль, таких "бабкіних" в Україні ще дуже багато.
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Олена Мозгова звернулася до Сергія Бабкіна
Продюсерка зробила репост публікації артистки Марії Бурмаки. У дописі співачка розкритикувала пісню "Зрада". Вона назвала її безсовісністю, перевзуванням і пристосуванством. Олена Мозгова з нею цілком погодилася.
А ти, Бабкін... Ти так ніх*ра і не зрозумів... І таких Бабкіних, на превеликий жаль, ще дуже багато... Але лупаємо скелю далі,
– додала продюсерка.
Скандал довкола пісні Сергія Бабкіна: що відомо
- Днями виконавець презентував новий трек "Зрада". У композиції музикант використав поняття "зради", щоб висміяти українців, які критикують одне одного. На думку артиста, постійні звинувачення виснажують українське суспільство та перетворюють його на "стадо".
- Чимало слухачів хейтять Бабкіна, звинувачуючи в маніпуляціях. Вони порівнюють його з Потапом і дорікають у тому, що співак не може визнати своїх помилок. Водночас слід згадати, що були люди, яким сподобалась пісня та її меседж.
- Артиста також звинувачують в "роботі" на російську пропаганду. Публічні особистості зауважили, що в композиції виконавець згадав про російський мультфільм "Смішарики" та нібито "прикривався військовими" у рядку: "бійцям на передку байдуже – треба или надо".
- Сергій Бабкін співає про те, що зрада – "коли виїхав з країни грати концерти". Та зазначимо, що українці хейтять артиста не за це – гроші на концертах за кордоном збирає чимало гуртів й виконавців – "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Друга Ріка" й багато інших. Тоді як Сергій у процесі організації своїх заходів співпрацює з росіянами.
- На наступний день після гучного скандалу артист вирішив прокоментувати хейт щодо пісні. Сергій зауважив, що не всі правильно зрозуміли меседжі, які він заклав у трек. Як зазначив виконавець, головна ідея композиції не в тому, що хтось буквально вважає зрадою, якщо в тебе немає вус, як у Тараса Шевченка, чи якщо ти не їси сало. До того ж він наголосив, що це пісня, а не пресреліз, політична заява чи відповідь на запитання в інтерв'ю.