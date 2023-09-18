28-річна Олександра зізналася, що довго не наважувалася розпочати співочу кар'єру. Виявляється, піти на "Голос країни" її надихнув чоловік-співак Андрій Вдовиченко.

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Дружина DOVI переспівала його хіт

Саша напередодні виступу пригадала атмосферу з першого концерту DOVI.

Я стою, у мене все у мурашках: "Боже, як же це круто, я теж хочу це відчути". Хочеться вже інший етап у своєму житті, реалізацію себе як артиста. Тому я хочу бути почутою на цьому проєкті,

– висловилася Вдовиченко.

Співачка на шоу здивувала виконанням хіта свого коханого "Чекає вдома", який він випустив у дуеті з YAKTAK. Щоправда, Олександра переробила трек у рок-версію. Її вокал вразив суддів та глядачів.

Олександра Вдовиченко – "Чекає вдома": відео

До кого в команду потрапила Вдовиченко? До дружини співака DOVI повернули свої крісла одразу 2 тренерів – Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров. Співачка заявила, що хоче продовжувати створювати хіти разом з Артемом.

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