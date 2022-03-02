Олена Мозгова назвала "тарганами" чоловіків, які тікають з України під час війни
Джерело:фейсбук Олени Мозгової
Українська продюсерка Олена Мозгова засудила чоловіків, які в час війни тікають в інші країни або закордон. Вона назвала їх тарганами та щурами.
Відома українська продюсерка Олена Мозгова засудила чоловіків, які втікають з України та рідних міст. Про це вона висловилась на сторінці у фейсбуці.
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Олена Мозгова про чоловіків-втікачів
Продюсерка зауважила, що не засуджує жінок, які захищають своїх маленьких дітей. Однак чоловіків, які емігрують, зірка не розуміє.
Я розумію жінок, особливо з дітьми маленькими, які виїхали в безпечні місця. Але я ніколи не зрозумію чоловіків, які як кінчені таргани втекли в Карпати або закордон! Ви просто сцикливі щури! Але після перемоги про це поговоримо. Поки що не до вас!
– написала Олена Мозгова.
Українські зірки, які йдуть в тероборону
Більшість чоловіків, які не підписують контракт з українськими Збройними силами, йдуть у лави тероборони. До таких загонів приєдналось чимало знаменитостей.
- Фронтмен гурту "ТіК" Віктор Бронюк вступив у лави Вінницької територіальної оборони;
- Ведучий та герой "Холостяка" Нікіта Добринін приєднався до тероборони з татом дружини, Даші Квіткової.
- Тарас Тополя так само перебуває в теробороні. Він розповів, що зброю тримають молоді та навіть люди з інвалідністю.
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