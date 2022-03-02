Олена Мозгова назвала "тарганами" чоловіків, які тікають з України під час війни

Українська продюсерка Олена Мозгова засудила чоловіків, які в час війни тікають в інші країни або закордон. Вона назвала їх тарганами та щурами.

Відома українська продюсерка Олена Мозгова засудила чоловіків, які втікають з України та рідних міст. Про це вона висловилась на сторінці у фейсбуці.

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Олена Мозгова про чоловіків-втікачів

Продюсерка зауважила, що не засуджує жінок, які захищають своїх маленьких дітей. Однак чоловіків, які емігрують, зірка не розуміє.

Я розумію жінок, особливо з дітьми маленькими, які виїхали в безпечні місця. Але я ніколи не зрозумію чоловіків, які як кінчені таргани втекли в Карпати або закордон! Ви просто сцикливі щури! Але після перемоги про це поговоримо. Поки що не до вас!

– написала Олена Мозгова.

Українські зірки, які йдуть в тероборону

, танцівник Максим Чмерковський опинився в Києві, коли почалась повномасштабна війна. Через кілька днів він вирішив поїхати до Польщі , але зізнався, що у поїзді не міг заснути, бо відчував вину за свою втечу.

Більшість чоловіків, які не підписують контракт з українськими Збройними силами, йдуть у лави тероборони. До таких загонів приєдналось чимало знаменитостей.

Фронтмен гурту "ТіК" Віктор Бронюк вступив у лави Вінницької територіальної оборони;

Ведучий та герой "Холостяка" Нікіта Добринін приєднався до тероборони з татом дружини, Даші Квіткової.

Тарас Тополя так само перебуває в теробороні. Він розповів, що зброю тримають молоді та навіть люди з інвалідністю.

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