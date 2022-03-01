На запитання російського журналіста, чому музикант пішов захищати місто, Тополя ствердно відповів, що це його обов'язок – захищати свою країну. На його думку, неважливо чим людина займається – чи це вчитель, лікар чи музикант.

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"Ми здорові, боєздатні хлопці. Яким міг бути другий варіант? Це наша країна, наша Батьківщина. Разом з нами – від молодих хлопців до дідусів і людей з інвалідністю, які при звичайному цивільному житті не пішли би і не взяли в руку зброю. Але вони це зробили. І зараз, коли бліцкриг проводився і не був взятий жодний обласний центр, кожен день – наш виграний час", – заявив чоловік.

Він додав, що кожний день такі "салаги", як він, взяли в руки зброю і відстрілюються. "Ми вже звикаємо, ми чекаємо – коли", – каже артист.

На запитання, чи не лякає його російська техніка, той заявив, що ні.

Не лякає! Тільки злість. І ненависть, яка збільшується. Ніхто нікого не боїться: ні кадирівців, ні бурятів, ні вагнерівців, вони всі гинуть тут, в м'ясорубці. М'ясо! Вони кидають свою техніку, зброю і тікають. Їх знищують тут. Розумієте? Ніхто нічого не боїться,

– каже Тарас Тополя.

Зазначимо, що у тероборону пішов ведучий Нікіта Добринін, Ахтем Сеітаблаєв, Андрій Хливнюк, Фагот, Ігор Кондратюк та багато інших.

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