Українські знаменитості продовжують закликати відомих особистостей висловлюватися проти російсько-української війни. Катя Осадча оприлюднила звернення до Софії Стужук та Олександра Ревви.

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Катя Осадча дорікнула Стужук і Ревві

Олександр Ревва – російський комедійний актор і співак, однак він народився в Донецьку та навчався там. Як зауважила Катя Осадча, завдяки українському паспорту він мав можливість "спокійно літати собі по корпоративах в Україні".

Олександре! Скажу і вам, український паспорт потрібно заслужити!!! Український паспорт означає активну позицію. Чекаємо,

– написала Катя Осадча.



Катя Осадча звертається до зірок / Фото з інстаграм-сторіз Каті Осадчої

Катя Осадча звернулась й до української скандальної блогерки Софії Стужук, яка продовжує мовчати про війну в Україні.

Зауважимо, що в День Єдності, який святкували в Україні 16 лютого, Софія Стужук відпочивала в Дубаї. Там вона назвала себе росіянкою.

"Нейтралітет з українським паспортом не пройде", – звернулась до блогерки Катя Осадча.



Катя Осадча звертається до зірок / Фото з інстаграм-сторіз Каті Осадчої

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