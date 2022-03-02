Известная украинская продюсерша Елена Мозговая осудила мужчин, бегущих из Украины и родных городов. Об этом она высказалась на странице в фейсбуке.

Читайте также Украинский паспорт нужно заслужить, – Катя Осадчая призвала Ревву и Стужук не молчать

Елена Мозговая о беглых мужчинах

Продюсер заметила, что не осуждает женщин, защищающих своих маленьких детей. Однако эмигрирующих мужчин звезда не понимает.

Я понимаю женщин, особенно с детьми маленькими, выехавшими в безопасные места. Но я никогда не пойму мужчин, которые как конченые тараканы сбежали в Карпаты или заграницу! Вы просто сцикливые крысы! Но после победы поговорим об этом. Пока не к вам!

– написала Елена Мозговая.

Заметим , танцовщик Максим Чмерковский оказался в Киеве, когда началась полномасштабная война. Через несколько дней он решил поехать в Польшу , но признался, что в поезде не мог заснуть, потому что чувствовал вину за бегство.

Украинские звезды, идущие в терроборону

Большинство мужчин, не подписывающих контракт с украинскими Вооруженными силами, идут в ряды терробороны. К таким отрядам присоединилось немало знаменитостей.

Фронтмен группы "ТиК" Виктор Бронюк вступил в ряды Винницкой территориальной обороны;

Ведущий и герой "Холостяка" Никита Добрынин присоединился к терробороне с папой жены Даши Квитковой.

Тарас Тополя так же находится в терробороне. Он рассказал , что оружие держат молодые и даже люди с инвалидностью.