Українська акторка та зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розповіла, чи продовжує спілкування з Володимиром Зеленським під час війни. Вона зізналась, що насправді бачить його так само часто, як і всі українці.
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Олена Кравець про повідомлення президенту
Акторка розповіла, що її досі асоціюють з президентом, тому часто просять щось передати. Вона й справді це робить – але лише в особистому листуванні.
Просять передати йому, це найчастіше, що він ух який! Я кажу, завжди, що так і передам, але я ж не бачу його, лише чую та дивлюсь на нього так само, як і ви. Я пишу йому, пишу що передають. Я на початку війни надсилала Володимиру Олександровичу меми про нього. Він відповідав – три смайлики ставив,
– поділилась Олена Кравець.
Гумористка додала, що не може ставити президенту запитання про блекаут чи завершення війни. Їй хочеться підтримувати Зеленського, а не навантажувати його.
"Раптом йому немає чим заспокоїти і я тільки ще більше додам смутку, що багато людей розраховують, а він типу не може. Я не перекладаю на нього відповідальність за це. Я не розумію, як він це взагалі все тримає. Я не розумію, звідки цей ресурс. Ця нелюдська втома, як він протистоїть їй? Я можу написати щось підбадьорливе якусь підтримку. Я не хочу ворушити оце все, бо мені здається, якщо ми не будемо про це говорити, ми якось це проскочимо".
Чи спілкуються зірки з Зеленським
- Ще на початку війни близький друг президента Євген Кошовий розповідав, що листується з Володимиром Зеленським майже кожного дня. Він давав йому інформацію про ворожі війська та також передавав слова людей.
- Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя мав зустріч з президентом у Харкові. Вони розмовляли про різні теми, але під час бесіди музикант хотів підтримати та надати сили й впевненість лідеру країни.
- Наприкінці листопада до Володимира Зеленського на Банкову завітала Джамала з чоловіком. Вони спілкувались про важливість культурного фронту.