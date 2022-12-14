Українська акторка та зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розповіла, чи продовжує спілкування з Володимиром Зеленським під час війни. Вона зізналась, що насправді бачить його так само часто, як і всі українці.

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Олена Кравець про повідомлення президенту

Акторка розповіла, що її досі асоціюють з президентом, тому часто просять щось передати. Вона й справді це робить – але лише в особистому листуванні.

Просять передати йому, це найчастіше, що він ух який! Я кажу, завжди, що так і передам, але я ж не бачу його, лише чую та дивлюсь на нього так само, як і ви. Я пишу йому, пишу що передають. Я на початку війни надсилала Володимиру Олександровичу меми про нього. Він відповідав – три смайлики ставив,

– поділилась Олена Кравець.

Гумористка додала, що не може ставити президенту запитання про блекаут чи завершення війни. Їй хочеться підтримувати Зеленського, а не навантажувати його.

"Раптом йому немає чим заспокоїти і я тільки ще більше додам смутку, що багато людей розраховують, а він типу не може. Я не перекладаю на нього відповідальність за це. Я не розумію, як він це взагалі все тримає. Я не розумію, звідки цей ресурс. Ця нелюдська втома, як він протистоїть їй? Я можу написати щось підбадьорливе якусь підтримку. Я не хочу ворушити оце все, бо мені здається, якщо ми не будемо про це говорити, ми якось це проскочимо".

Чи спілкуються зірки з Зеленським