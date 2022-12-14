Украинская актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала, продолжает ли общение с Владимиром Зеленским во время войны. Она призналась, что действительно видит его так же часто, как и все украинцы.

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Елена Кравец о сообщениях президенту

Актриса рассказала, что ее до сих пор ассоциируют с президентом, поэтому часто просят что-нибудь передать. Она действительно это делает – но только в личной переписке.

Просят передать ему, это чаще всего, что он ух какой! Я говорю, всегда, что так и передам, но я не вижу его, только слышу и смотрю на него так же, как и вы. Я пишу ему, пишу что передают. Я в начале войны посылала Владимиру Александровичу мемы о нем. Он отвечал – три смайлика ставил,

– поделилась Елена Кравец.

Юмористка добавила, что не может задавать президенту вопрос о блекауте или завершении войны. Ей хочется поддерживать Зеленского, а не нагружать его.

"Вдруг ему нечем успокоить и я только еще больше добавлю печали, что многие рассчитывают, а он типа не может. Я не перевожу на него ответственность за это. Я не понимаю, как он это вообще держит. Я не понимаю, откуда этот ресурс. Эта бесчеловечная усталость, как он противостоит ей? Я могу написать что-то ободряющее какую-то поддержку. Я не хочу шевелить все это, потому что мне кажется, если мы не будем об этом говорить, мы как-то это проскочим".

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